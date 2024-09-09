«Помогаю людям выливать агрессию»: Mia Boyka о реакции на хейт после скандала с девочкой-квадробером

Певица Mia Boyka (настоящее имя Мария Бойко) прокомментировал скандал с участием восьмилетней девочки-квадробера. Артистка вывела школьницу на сцену и спросила, зачем ей быть кошечкой. После этого на знаменитость обрушились с критикой, а мама маленькой фанатки обратилась в полицию.

Исполнительница считает, что люди настроены агрессивно по отношению к ней из-за своей злости.

Миа пояснила, что квадробинг пришел в Россию с Запада, где, по ее словам, «разлагается общество». Дети надевают на себя хвосты, мяукают, шипят и пристают к людям. Бойко называет такое поведение аморальным.

Как пояснила звезда, критика в ее адрес обусловлена не самим поступком, а желанием людей выплеснуть эмоции. Миа не удивлена злости в свой адрес — теперь у нее есть панцирь, защищающий ее от негатива, говорит Бойко.

«Сейчас у меня такой панцирь и иммунитет! Но я понимаю, что своим присутствием здесь я помогаю тем людям, выливать агрессию», — заявила она в эфире радиостанции Like.FM.

Напомним, на концерте в Надыме на сцену вышла потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka спросила: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Артистка публично осудила хобби ребенка, девочка едва не расплакалась.

После этого на звезду вылилась волна хейта. В защиту девочки выступили многие знаменитости. В том числе школьницу поддержала Лариса Долина.