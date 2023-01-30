«Совершила ошибку»: почему брак Регины Тодоренко и Влада Топалова разваливается

Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов совсем отдалились друг от друга и уже подумывают о разводе. В этом уверена блогер Лена Миро, которая наблюдает за жизнью звезд. Она прокомментировала отъезд артистки в жаркие страны без мужа.

Регина удивила поклонников решением провести отпуск вдали от любимого. Девушка взяла с собой детей и рванула на Мальдивы. Топалов остался в Москве, где сильно заболел. При этом музыкант признался, что радуется одиночеству. Это насторожило Лену Миро.

Блогер убеждена, что мужчина просто устал от слишком активной супруги. Сейчас он наслаждается одиночеством, а потом и вовсе захочет подать на развод. Она обратилась к Тодоренко, которой дала совет.

«Регина, ты совершила ошибку. Нельзя ставить мужа в такие условия, когда он вдруг понимает, что ему без тебя хорошо. Немедленно возвращайся домой со своих морей. Или где ты там? И активно начинай ухаживать за мужем. Пока у него не созрело до конца понимание того, как ему лучше», – написала Лена в своем ЖЖ.

Подписчики поддержали звезду соцсетей, но некоторые отметили, что им тоже иногда необходимо одиночество. Многие также считают, что за это время Влад соскучится по жене, и после ее приезда их отношения станут только лучше.

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