«Совершил серьезную ошибку»: Анатолий Вассерман пожалел, что не женился

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в День холостяка рассказал, что совершил ошибку, так и не женившись. По его словам, преимуществ у холостяцкой жизни нет.

Telegram-канал Mash позвонил, чтобы поздравить парламентария.

Вассерман сказал в ответ: «Праздновать тут совершенно нечего. По моему опыту, холостая жизнь совершенно не имеет преимуществ пред семейной. Совершил в жизни серьезную ошибку и лучше ее не повторять».

Вассерман – участник интеллектуальных игр, телеведущий, депутат Госдумы VIII созыва. Он снялся в нескольких сериалах, в которых сыграл самого себя.

