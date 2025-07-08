«Несомненно, умнее Пугачевой»: Анатолий Вассерман рассказал о хитрости ушедшей в тень Ротару

С начала СВО украинская исполнительница София Ротару практически пропала из вида и, в отличие от коллеги по цеху Аллы Пугачеву, не делала никаких заявлений. Депутат Госдумы Анатолий Вассерман считает, что 77-летняя артистка неспроста решила уйти в тень.

«София достаточно дальновидна, она все понимает. А именно, что рано или поздно украинство кончится. Она, на мой взгляд, несомненно, умнее Пугачевой. Хотя это было ясно еще в эпоху их соперничества на эстраде», — сказал Вассерман в разговоре с mk.ru.

Как пояснил депутат, Ротару молчит и из-за своей многочисленной родни, которая живет в разных уголках мира: на Украине, в России и за рубежом. Вассерман уверен, что народная артистка СССР не хочет подставлять никого из них, ведь любое слово может иметь эффект разорвавшейся бомбы. Поэтому София старается не светиться, заключил собеседник издания.

Ранее продюсер Сергей Лавров вспомнил, как исполнительница хита «Хуторянка» угощала гостей жаренной картошкой и виски. Он отметил, что в артистке никогда не было снобизма.