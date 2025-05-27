«Совершил преступление, будучи больным»: Оскар Кучера отказался считать Михаила Ефремова убийцей

Ведущий Оскар Кучера отказался считать актера Михаила Ефремова убийцей после ДТП со смертельным исходом. Он уверен, что артист был болен алкоголизмом в момент происшествия.

Соответствующее мнение Кучера высказал aif.ru.

Ведущий прокомментировал слова народного артиста РСФСР Сергея Никоненко о том, что Ефремов для него убийца – из-за этого актер отказывается с ним сотрудничать. Кучера считает, что устроивший ДТП актер имеет право на прощение.

«Ну какой Миша убийца, господи боже мой?... Миша был болен. Я не знаю, вылечился он сейчас от этой болезни или нет, но алкоголизм — это болезнь. И будучи больным, он совершил преступление», - сказал ведущий.

Кучере жалко погибшего водителя фургона, детей и жену, однако он уверен – клеймить человек за это всю жизнь нельзя. Ведущий считает Ефремова великим и «очень большим артистом».

Напомним, в июне 2020 года актер выехал на полосу встречного движения и столкнулся с фургоном. В результате погиб водитель. Ефремова приговорили к 7,5 годам колонии. В апреле 2025-го он освободился по УДО.