«Совершил невозможное»: семья Заворотнюк рассказала про хирурга, продлившего ее жизнь

Семья Анастасии Заворотнюк рассказала про хирурга, продлившего ее жизнь на 5 лет. Родственники актрисы обратились в соцсети к медперсоналу, который был рядом с ней на протяжении болезни.

После смерти актрисы прошло уже 10 дней. Родные Анастасии выразили благодарность врачам, которые боролись за ее жизнь. В первую очередь, они отметили нейрохирурга Алексея Кривошапкина. По словам семьи Заворотнюк, он взялся за операцию актрисы, «когда все остальные отказывались даже пробовать». Благодаря ему жизнь Анастасии продлилась на 5 лет.

«Волшебник, удивительный человек, великолепный нейрохирург, который совершил почти невозможное. Как сказала наша Настя, вашими руками действует Господь Бог», — высказалась семья актрисы.

Как выяснилось, врачи шли навстречу Петру Чернышеву и смещали время ежедневного обхода, чтобы он успевал вернуться с тренировок. Они проявляли чуткость к фигуристу и разогревали ему еду, когда тот после работы приходил в больницу.

«Спасибо, что давали Петру возможность находиться с Настей с раннего утра до поздней ночи. Низкий вам поклон», — резюмировали родственники Заворотнюк.

Ранее семья Заворотнюк опровергла, что актриса умирала в хосписе. Подробности читайте в этой новости.