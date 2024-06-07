«Петр бы этого не допустил»: семья Заворотнюк опровергла, что актриса умирала в хосписе

Члены семьи Анастасии Заворотнюк выступили с новым заявлением, в котором поблагодарили врачей, которые все эти годы боролись за жизнь актрисы. Также они опровергли, что она последние дни жизни провела в хосписе. По их словам, фигурист Петр Чернышев не допустил бы этого.

Звезда «Моей прекрасной няни» умерла десять дней назад, однако подробности последних лет ее жизни появляются до сих пор, так как все это время никто из поклонников не знал, что с ней происходило. Когда только стало известно об уходе из жизни Анастасии, источники СМИ сообщили, что умирала она не дома, а в хосписе на руках у своего мужа. Однако это оказалось не так.

Близкие Заворотнюк отметили, что она никогда не была в хосписе.

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», - заявили родные актрисы.

Отметим, что, по словам родных Анастасии, Петр старался проводить с ней все свободное время. Чтобы быть рядом, фигурист даже репетировал свои шоу не днем, а по ночам.

Ранее Ольга Орлова предложила занести в Красную книгу мужа Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева.