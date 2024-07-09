Совершил большую ошибку: Талызина раскритиковала Богомолова после переименования Театра Виктюка

Недавно занявший пост художественного руководителя Театра Виктюка режиссер Константин Богомолов сообщил о переименовании учреждения. Теперь пространство именуется «Театр — Сцена «Мельников». На эти изменения жестко отреагировала актриса Валентина Талызина.

Народная артистка РСФСР считает, что Богомолов совершил большую ошибку, убрав имя основателя из названия театра. Виктюка Тазызина назвала настоящим художником, у которого было много музейных постановок. Она отметила, что спектакль «Служанки» покорил весь мир.

Актриса сомневается, что режиссеру удастся повторить успех основателя театра.

«Дай Бог, чтобы у Богомолова были такие же спектакли, как у Виктюка. Но я в этом сомневаюсь. Хотелось бы, чтобы он оставил спектакли Романа Виктюка в театре. Очень жалко, что всё так вышло», — отметила она в разговоре с Абзацем.

Театр Виктюка был открыт в 1991 году. В 2020 году его основатель умер от последствий коронавируса.

В начале июня в московских театрах произошли кадровые перестановки. Режиссер Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка, Владимир Машков — директором «Современника», а Евгений Герасимов — Московского академического театра сатиры. При этом они сохранят текущие должности: Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, Богомолов — в Театре на Малой Бронной, а Машков — в «Табакерке».