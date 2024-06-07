Новая точка притяжения: Богомолов и Герасимов стали худруками московских театров

В театрах Москвы произошли кадровые перестановки. Режиссер Константин Богомолов стал художественным руководителем Театра Романа Виктюка, а Евгений Герасимов — Московского академического театра сатиры.

О кадровых перестановках сообщается на сайте мэрии Москвы. Там же указано, что они сохранят текущие должности художественных руководителей. Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной.

«Принятые решения позволят более эффективно управлять театрами и объединять ресурсы разных площадок и творческих коллективов для обновления и расширения репертуара, улучшения показателей работы», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

Константин Богомолов прокомментировал назначение в своем Telegram-канале. Он отметил, что хочет сделать театр — новой точкой притяжения для москвичей и гостей столицы.

«В искусстве же верность стилю — знак застоя. Театр ждет обновление. И этого не нужно пугаться. Этому надо радоваться», — отметил Богомолов.

Новый руководитель театра собирается тщательно изучить его репертуар и только потом наметить дальнейший план развития.

Константин Богомолов является худруком Театра на Малой Бронной с 2019 года. Советский и российский актёр театра и кино Евгений Герасимов возглавляет Театр на Малой Ордынке с 2022 года.

Напомним, новым директором театра «Современник» стал народный артист России Владимир Машков. Он сохранит пост художественного руководителя «Табакерки».