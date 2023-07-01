Совершенствование обернулось проблемами: чего стоили Филиппу Киркорову многочисленные операции

Начиная с конца прошлого года, певец Филипп Киркоров стал совершенствовать свое тело. Он обратился за помощью к звездному хирургу Тимуру Хадарову и попросил его вернуть ему фигуру 30-летней давности. Специалист вызов принял и исполнил все пожелания артиста. Так, он обзавелся прессом, тонкой талией, грудными мышцами и отточенными скулами. Однако на этом вокалист решил не останавливаться и даже после юбилейных концертов продолжил преображение.

Сам Филипп заявлял, что нет предела совершенству. Именно поэтому сразу после небольшого отпуска весной он отправился вновь в клинику пластической хирургии. На недавно прошедшем в Москве модном показе 11-летнего сына Мартина Киркоров уже появился обновленным, но, как сообщил Хайдаров, это только промежуточный результат.

Врач признался, что сейчас поклонники могут наблюдать неприятные последствия, с которыми столкнулся исполнитель после операций, а именно отеки. Это нормально, и в скором времени они должны полностью пройти.

«Сейчас у него еще есть отеки. Потому что после вмешательств прошло еще не так много времени. К тому же, идут постоянные этапы совершенствования. Когда отеки сойдут, вы увидите нового Филиппа», - поделился Тимур Хайдаров с изданием mk.ru.

Кроме того, специалист рассказал, что преображение певца еще не окончено. Его ждет еще ряд хирургических вмешательств. Но каких именно – он раскрывать не стал. Лишь заинтриговал, что артист полностью изменится.

Впрочем, уже даже промежуточным результатом операций Хайдаров полностью доволен. Однако, чтобы оставаться в такой форме, Филиппу необходимо придерживаться небольших ограничений. Например, ему нельзя есть все вредное, сладкое и жирное, а также нужно продолжать качать пресс при помощи специального аппарата.

Ранее стало известно о скандале, который произошел на модном показе Мартина Киркорова.