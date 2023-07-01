Показ сына Киркорова обернулся скандалом: журналистку выгнали после вопроса о суррогатной матери детей

В Москве на днях состоялся первый модный показ 11-летнего сына певца Филиппа Киркорова Мартина. Мероприятие посетили многие звездные гости, а также представители СМИ. Однако в какой-то момент вечеринка едва не окончилась скандалом. А все из-за журналистки, которая решила обратиться к дизайнеру Анике Керимовой и спросить, правда ли она является суррогатной матерью детей артиста.

Сотрудница прессы подошла к соавтору модной коллекции под занавес показа и обратилась к ней напрямую. Корреспондент решила не лукавить и заговорить о том, что активно обсуждается в Сети, а именно то, почему Мартин и Алла-Виктория так похожи на подругу Киркорова Керимову. От вопроса дизайнер пришла в ярость и сразу же позвала охрану, чтобы журналистку немедленно выставили за дверь. Как сообщили наши коллеги из издания PROZVEZD, после этого Аника отказалась в принципе общаться со СМИ.

«Что за бестактные вопросы вы задаете в такой день? Совсем уже обалдели?» - не могла прийти в себя стилист.

Отметим, что Филипп Киркоров не раскрывает, кто является биологической мамой его детей, что в принципе неудивительно. Например, певец Сергей Лазарев тоже предпочитает не распространяться, кто сделал его отцом. Именно поэтому в Сети появляется множество теорий на этот счет, которые порой бывают крайне абсурдны.

Ранее Аника Керимова заявила, что Мартин Киркоров сможет заменить кутюрье Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева.