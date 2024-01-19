«Совершенно отказали тормоза»: почему актер Кологривый критикует всех вокруг

Психолог Елена Пестова считает, что развод сильно повлиял на психику скандального актера Никиты Кологривого. Специалист высказалась о поведении знаменитости в беседе с WomanHit.ru.

Сейчас артиста все больше обсуждают не с профессиональной точки зрения, а со стороны человеческих качеств. Он дал несколько громких интервью, в которых резко прошелся по коллегам и мэтрам кино. Так, он заявил о своей нелюбви к Смоктуновскому и Абдулову, а их роли назвал скучными и неинтересными.

Психолог Елена Пестова считает Никиту талантливым человеком, который обладает харизмой, интеллектом и амбициями. При этом у него сложный характер.

В прошлом году Кологривый расстался со своей женой, актрисой Александриной Питиримовой. Психолог считает, что это сказалось на его психике.

«Наверняка, развод повлиял на состояние психики и ухудшил и без того непростой характер. Грубо говоря, у человека, который, возможно, был в полушаге от звездной болезни, совершенно отказали тормоза — и вот таким образом он начал транслировать в окружающий мир собственную боль», – объяснила она.

По мнению Елены, на данный момент артист рушит весь свой привычный мир из-за отсутствия точки опоры. Специалист отмечает, что молодой человек мог найти менее токсичный способ, чтобы пережить произошедшее.

Психолог предположила, что у актера есть синдром вседозволенности, ощущения собственного превосходства над другими. Кроме того, есть место неуверенности в себе.

«Уверенный в себе человек никогда не станет проявлять агрессию. Особенно по отношению к уже ушедшим великим актерам, которые никак не смогут ответить на злые слова Кологривого», – подытожила Пестова.

Ранее мы писали о том, что актер Леонид Ярмольник назвал дураком звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого.