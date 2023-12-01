Приличная сумма: живущая в затворничестве Наталья Фатеева потеряла деньги из-за Украины

88-летняя звезда советского кино Наталья Фатеева очень давно ведет затворнический образ жизни. Актриса неоднократно жаловалась, что пенсии ей не хватает на повседневные нужды. Звезда рассказала, как она лишилась крупной суммы денег.

Фатеева — уроженка Украины. Ее детство прошло в Харькове, где она отучилась в театральном институте и начала работать в местной телестудии диктором. Когда Наталья стала известной, ее всячески поддерживали власти страны в то время.

Артистка является почетной жительницей Харькова. У нее был гранд, и каждый месяц за звание Фатеевой приходила определенная сумма денег. Их звезда практически не снимала, поскольку нужно было платить два процента с каждой снятой суммы.

Украинские деньги актриса копила на карточке, а жила на другие средства, и ей всего хватало.

«Я не могу сказать, какая сумма скопилась на украинской карточке за все эти годы, — объясняет Наталья Фатеева в интервью mk.ru. — Потому что сама не знаю. Но одно точно — очень приличная. Я давно получала грант, а если и снимала, то небольшие суммы и крайне редко. Надо было мне снять все деньги с украинской карточки и положить на обычную книжку. Если бы я их забрала, все было хорошо».

Во время конфликта счет Фатеевой заблокировали украинские власти. Актриса не может воспользоваться деньгами, которые там хранились.

Напомним, ранее актриса рассказывала, что тратит до 70 тысяч рублей в месяц на лекарства из-за проблем со здоровьем.