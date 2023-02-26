Совершает ту же ошибку: почему Авербух заговорил про развод с Арзамасовой

Илья Авербух в одном из шоу на YouTube поделился причиной развода с первой женой — Ириной Лобачевой. Дело в том, что супруги были постоянно заняты работой. Авербух направлял силы в «Ледниковый период», а Лобачева днями напролет строила тренерскую карьеру.

После развода Авербух долго не мог найти любовь и воспитывал сына Мартина. Но внезапно в его жизни появилась нежная Лиза Арзамасова, которая смотрела на Илью глазами любви и быстро поладила с сыном.

Однако последнее время Арзамасова совершает ту же ошибку, что и первая жена Авербуха. Актриса то играет на сцене МХАТ им. Горького, то снимается в кино, то ездит по гастролям по России.

Недавно Арзамасова поделилась новым проектом — «ЧП» (расшифровывается как «через постель»). Утверждая, что важные события человека случаются в постели, Арзамасова играет вместе с победителем «Голоса» Аскером Бербековым.

Ранее мы писали, что Евгения Медведева раскрыла истинное лицо заявившего о разводе Авербуха.