Хладнокровный и строгий: Медведева раскрыла истинное лицо заявившего о разводе Авербуха

Илья Авербух всецело отдается работе на льду. Главную часть его жизни сейчас составляет шоу «Ледниковый период». Однако на воспитание молодого поколения фигурист тоже находит время.

На днях серебряный призер олимпиады Евгения Медведева показала истинное лицо Авербуха. Выложив кадры, стало понятно, как фигурист разговаривает с подопечными. Оказалось, что требования строги, а Авербух ведет себя хладнокровно.

Желая полной отдачи от фигуристов, Илья Авербух коротко и строго изъясняется: «Вы выезжаете на точку. Покажи точку, пожалуйста. Следующий».

Ранее мы писали, что 49-летний Илья Авербух сделал заявление о разводе.