«Сотрясение мозга, гематома, потеря ориентации»: что происходит с мужем Яны Поплавской после нападения

Актриса Яна Поплавская пожаловалась на бездействие полиции после нападения на ее мужа. По ее словам, Евгений продолжает находиться в больнице, но сотрудники правоохранительный органов не предпринимают действий, чтобы наказать виновного в его тяжелом состоянии.

В личном блоге Поплавская рассказала, что ее супруг проходит обследования. Ему открыли больничный, и медики делают все, чтобы ему стало лучше.

«Все, что я знаю на сегодняшний момент – сотрясение мозга, гематома, потеря ориентации из-за удара нападавшего в голову. Врачи продолжают обследовать мужа. Еще раз повторю – спасибо, что живой!» - сообщила Яна.

Поплавская добавила, что Евгений написал заявление в полицию после избиения, но к ним так и не обратились.

«Более того, вчера они уехали, оставив две машины ждать ДПС, в одной из которой был нападавший, который тяжело ударил мужа и ломился в его машину. Я не юрист, но понять действия полицейских я не в состоянии! Не удивлюсь, если видео с камер пропадут, но надеюсь на лучшее!» - призналась актриса.

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