«Сотрясается все вокруг»: Волочкова рассказала, чем Джигурда занимается у нее дома

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда делятся откровенными подробностями отношений, которые их связывают многие годы. Артисты говорят, что между ними только крепкая дружба, но поклонники в этом сомневаются. На днях балерина вновь заговорила о том, как весело проводит время со скандальной звездой.

Блондинка говорит, что они с Никитой не только дружат, но и плодотворно сотрудничают. Знаменитости занимаются несколькими проектами, а в свободное время отдыхают в огромном доме артистки. Волочкова ответила, что охотно принимает Джигурду «в своем дворце».

Анастасия призналась, что познакомилась с Никитой на одной из программ, где он ее «жестко защищал».

«Я вообще такой доверчивый человек, меня всегда есть по какой причине защищать. Но Никита всегда рядом со своим «магическим жезлом» и все у него «по вертикали», поэтому с ним интересно дружить», – поделилась сокровенным блондинка.

По словам знаменитости, актер живет в соседнем поселке. Поэтому они часто бывают друг у друга в гостях. Ведущий шоу Гарик Харламов спросил у танцовщицы, слышны ли «обряды Джигурды» соседям.

«Ты знаешь, когда он делал обряды возле моей купели, на улице и у костра – разбежался весь поселок! А когда Никита приезжает и на лестнице мраморной моей вот это: Secretly we are all Gods – в моем дворце шатается и сотрясается все вокруг», – рассказала звезда.

Чем именно занимается Анастасия с Никитой, она говорить не стала. Но намекнула, что им некогда скучать.

