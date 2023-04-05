«Не могу позволить»: Волочкова объяснила, почему носит накладные волосы

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова впервые заговорила о том, почему предпочитает собирать волосы в хвост и носить шиньоны. Ранее многие пользователи Сети критиковали балерину за то, что она использует накладные волосы. Некоторые даже подозревали, что звезда страдает от облысения.

Знаменитость опубликовала в соцсетях фото, на котором продемонстрировала свою фирменную прическу. Анастасия объяснила, что не делает укладку каждый день, потому что так ей неудобно тренироваться и выступать на сцене.

«Ежедневно укладки я делать не могу себе позволить, поскольку во время занятий и репетиций мне необходимы собранные волосы по причине вращений и быстрых движений», — поделилась артистка в личном микроблоге.

Волочкова также добавила, что привыкла к собранным волосам еще со времен посещения балетного училища. Но блондинка считает, что укладки ей идут намного больше, чем хвосты и шиньоны.

Ранее мы писали о том, как мужчина избавил Анастасию Волочкову от трехмесячной боли нетрадиционным способом. Звезда третий месяц страдала от боли в области паха, которую облегчали только анестетики. Она отправлялась поправить здоровье на Мальдивы, но лечебные свойства Индийского океана не помогли. Настоящее чудо сотворил молодой мужчина-остеопат.