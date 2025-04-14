Сотрудники «Сто к одному» вырезали экс-ведущего Гуревича из видео к 30-летию шоу

Сотрудники шоу «Сто к одному» вырезали бывшего ведущего Александра Гуревича из видео, посвященного 30-летию программы. Об этом сообщает «Утро.ру».

В выходные на телеканале вышли новые выпуски шоу, а нынешний ведущий Александр Акопов рассказал, что программа начнется нестандартно. Он решил напомнить о том, сколько лет «Сто к одному» радует зрителей страны.

«Наша программа совсем молодая, ей в этом году исполнилось 30 лет. По просьбам наших зрителей и просьбам, не будет скрывать, команды нашей программы, мы покажем вам большой ролик, который поможет вспомнить лучшие моменты этих 30 лет», – сказал ведущий.

На экране показали отрывки, на которых не было предыдущего ведущего шоу Гуревича. Он был бессменным ведущим с 1995 года, но покинул программу. СМИ отмечают, что это было связано с его политической позицией.

На новом видео были лишь кадры с участием Акопова, а Гуревича не показали. Это несмотря на то, что он отдал шоу более 20 лет жизни.

Напомним, что Гуревич объяснил свой уход тем, что не хочет шутить и веселиться на фоне происходящих событий. Тогда выпуски с его участием были удалены с сайта телеканала «Россия 1» и соцсетей.

Ранее мы писали о том, что Александр Гуревич ведет закрытый образ жизни после ухода из шоу «Сто к одному». Сайт «Страсти» собрал все, что известно об экс-ведущем популярного шоу в одном материале.