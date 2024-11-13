Куда пропал ведущий шоу «Сто к одному» Гуревич, и как на его место пришел Акопов

Александр Гуревич был бессменным ведущим развлекательной передачи «Сто к одному» с 1995 года. Весной 2022 года старые выпуски шоу с ним были удалены из соцсетей канала ВГТРК. Потом появилась информация об увольнении Гуревича, а его место занял президент фонда «Академии российского телевидения» Александр Акопов.

Зрители были в недоумении, почему Александр Гуревич оставил должность после 26 лет работы на шоу. В СМИ появились догадки, слухи и версии знакомых с ситуацией источников.

Сайт «Страсти» расскажет о том, какие заявления делал Александр Гуревич и куда пропал.

Биография Александра Гуревича

Александр Витальевич Гуревич родился 25 мая 1964 года в Москве. Его предки были родом из Западной Белоруссии, а также из еврейской общины Чехии.

Родители занимались образованием сына и мечтали, что он станет музыкантом. Но мальчика эта сфера искусств не привлекала, хоть он и пошел учиться в музыкальную школу. Александр играл на фортепиано и кларнете, а также ходил в школу с английским уклоном. Он также занимался плаванием, но не добился успехов из-за лишнего веса. Тогда он оставил эту затею.

В 1981 году Гуревич поступил в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, который окончил по специальности «инженер-проектировщик». На первом курсе его привлекла игра в КВН. Он вступил в сборную вуза и в ее составе прошел в Высшую лигу.

«В этом не было никакой мечты о телевидении. Было желание не учиться, а петь песни. Мы пели, музицировали — лично я играл на рояле», — рассказывал звезда.

После вуза Гуревич стал сотрудником «Моспроекта-2» — при его участии были установлены буквы на Павелецком вокзале и перекрытия общественного туалета на Поклонной горе.

Творческий путь Александра Гуревича

Гуревич понял, что его не привлекает профессия инженера-проектировщика. Он считал себя плохим работником, так как постоянно колесил по стране с эстрадной студией «Паноптикум», которая была образована во время его учебы. Тогда он поступил в ГИТИС на режиссерский факультет и стал работать над рекламой. Сначала это были проекты для КВНа.

«Потом все это дело настолько расширилось, что получило название «Видео интернешнл». Теперь мы и ролики производим, и какие-то там призы получаем, и передачи снимаем…» — рассказывал Александр.

Оказалось, что будущий ведущий даже приложил руку к созданию популярной программы «Сам себе режиссер». Гуревич признавался, что вокруг постоянно говорили о формате шоу с набором различных домашних видео. А потом решили, что его нужно выпускать в эфир.

«Мы со сценаристом Володей Пеpепелкиным придумали структуру, позвали Лешку Лысенкова и сняли эту передачу буквально за тpое-четверо суток с перерывом на два дня пьянства в Новый год», — вспоминал мужчина.

Единственным серьезным недостатком программы было то, что в начале 90-х мало кто мог похвастаться наличием камеры. А ведь для шоу нужны были ролики от зрителей. Тогда сотрудники сами снимали видео, а Гуревич даже как-то исполнял роль героя в ролике «А вам слабо?». Со временем люди стали присылать видео, многим понравился подобный формат.

Но популярность к Гуревичу пришла осенью 1992 года с выходом программы «Устами младенца». Взрослые и дети были в восторге от программы, но в 2000-х ее закрыли. Ведущий объяснял это решение так:

«Было сказано: «Так долго — надоело». В мире разное отношение к передачам-долгожителям. С одной стороны, есть такая теория, что любой творческий коллектив живет семь лет, а потом уже начинает сам себя душить. А с другой, есть передачи и в Европе, и в Америке, которые живут по 15–20 лет. Мне, честно говоря, кажется, что и «Младенцы» могли жить долго», — делился мужчина.

Детская тематика нравилась телеведущему и вскоре он стал генеральным продюсером канала «Бибигон» и пять лет занимал аналогичную должность на канале «Карусель». Он вел в разное время за кадром передачи «Поющая Фа-Соль», «Танцы под Фа-Соль», «Фа-Соль в цирке», «Театральная Фа-Соль», «Фа-Соль. Мастерская» и «Микроистория».

Знаменитость вел активную деятельность и периодически появлялся в других программах, среди них: «С добрым утром!», «Погоня», «Добро пожаловать» и еще несколько известных передач. Также Александр много раз приходил на телепередачи не в качестве ведущего, а в качестве участника (Слава Богу, ты пришел!, Хорошие шутки, Жизнь прекрасна и другие). Александр был участником различных шоу на каналах ТВ-3, РТР, СТС, Пятый канал, НТВ.

А в 1995 году он стал ведущим программы «Сто к одному», которая следующие 26 лет ассоциировались у зрителей только с Гуревичем.

Программа «Сто к одному» представляет собой командную игру, которая была создана на основе оригинального американского шоу Family Feud. В игре участвуют две команды по пять человек. Они должны отгадать наиболее распространенные ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ.

Сначала многие зрители критиковали задумку за то, что в ней поощряются банальные ответы, а не оригинальность мышления. Но в интервью продюсер отметил, что в «Сто к одному» выигрывали те, кто разбирается в психологии массового сознания, а значит, это шоу для психологов.