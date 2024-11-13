Куда пропал ведущий шоу «Сто к одному» Гуревич, и как на его место пришел Акопов
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Александр Гуревич был бессменным ведущим развлекательной передачи «Сто к одному» с 1995 года. Весной 2022 года старые выпуски шоу с ним были удалены из соцсетей канала ВГТРК. Потом появилась информация об увольнении Гуревича, а его место занял президент фонда «Академии российского телевидения» Александр Акопов.
Зрители были в недоумении, почему Александр Гуревич оставил должность после 26 лет работы на шоу. В СМИ появились догадки, слухи и версии знакомых с ситуацией источников.
Сайт «Страсти» расскажет о том, какие заявления делал Александр Гуревич и куда пропал.
Биография Александра Гуревича
Александр Витальевич Гуревич родился 25 мая 1964 года в Москве. Его предки были родом из Западной Белоруссии, а также из еврейской общины Чехии.
Родители занимались образованием сына и мечтали, что он станет музыкантом. Но мальчика эта сфера искусств не привлекала, хоть он и пошел учиться в музыкальную школу. Александр играл на фортепиано и кларнете, а также ходил в школу с английским уклоном. Он также занимался плаванием, но не добился успехов из-за лишнего веса. Тогда он оставил эту затею.
В 1981 году Гуревич поступил в Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева, который окончил по специальности «инженер-проектировщик». На первом курсе его привлекла игра в КВН. Он вступил в сборную вуза и в ее составе прошел в Высшую лигу.
«В этом не было никакой мечты о телевидении. Было желание не учиться, а петь песни. Мы пели, музицировали — лично я играл на рояле», — рассказывал звезда.
После вуза Гуревич стал сотрудником «Моспроекта-2» — при его участии были установлены буквы на Павелецком вокзале и перекрытия общественного туалета на Поклонной горе.
Творческий путь Александра Гуревича
Гуревич понял, что его не привлекает профессия инженера-проектировщика. Он считал себя плохим работником, так как постоянно колесил по стране с эстрадной студией «Паноптикум», которая была образована во время его учебы. Тогда он поступил в ГИТИС на режиссерский факультет и стал работать над рекламой. Сначала это были проекты для КВНа.
«Потом все это дело настолько расширилось, что получило название «Видео интернешнл». Теперь мы и ролики производим, и какие-то там призы получаем, и передачи снимаем…» — рассказывал Александр.
Оказалось, что будущий ведущий даже приложил руку к созданию популярной программы «Сам себе режиссер». Гуревич признавался, что вокруг постоянно говорили о формате шоу с набором различных домашних видео. А потом решили, что его нужно выпускать в эфир.
«Мы со сценаристом Володей Пеpепелкиным придумали структуру, позвали Лешку Лысенкова и сняли эту передачу буквально за тpое-четверо суток с перерывом на два дня пьянства в Новый год», — вспоминал мужчина.
Единственным серьезным недостатком программы было то, что в начале 90-х мало кто мог похвастаться наличием камеры. А ведь для шоу нужны были ролики от зрителей. Тогда сотрудники сами снимали видео, а Гуревич даже как-то исполнял роль героя в ролике «А вам слабо?». Со временем люди стали присылать видео, многим понравился подобный формат.
Но популярность к Гуревичу пришла осенью 1992 года с выходом программы «Устами младенца». Взрослые и дети были в восторге от программы, но в 2000-х ее закрыли. Ведущий объяснял это решение так:
«Было сказано: «Так долго — надоело». В мире разное отношение к передачам-долгожителям. С одной стороны, есть такая теория, что любой творческий коллектив живет семь лет, а потом уже начинает сам себя душить. А с другой, есть передачи и в Европе, и в Америке, которые живут по 15–20 лет. Мне, честно говоря, кажется, что и «Младенцы» могли жить долго», — делился мужчина.
Детская тематика нравилась телеведущему и вскоре он стал генеральным продюсером канала «Бибигон» и пять лет занимал аналогичную должность на канале «Карусель». Он вел в разное время за кадром передачи «Поющая Фа-Соль», «Танцы под Фа-Соль», «Фа-Соль в цирке», «Театральная Фа-Соль», «Фа-Соль. Мастерская» и «Микроистория».
Знаменитость вел активную деятельность и периодически появлялся в других программах, среди них: «С добрым утром!», «Погоня», «Добро пожаловать» и еще несколько известных передач. Также Александр много раз приходил на телепередачи не в качестве ведущего, а в качестве участника (Слава Богу, ты пришел!, Хорошие шутки, Жизнь прекрасна и другие). Александр был участником различных шоу на каналах ТВ-3, РТР, СТС, Пятый канал, НТВ.
А в 1995 году он стал ведущим программы «Сто к одному», которая следующие 26 лет ассоциировались у зрителей только с Гуревичем.
Программа «Сто к одному» представляет собой командную игру, которая была создана на основе оригинального американского шоу Family Feud. В игре участвуют две команды по пять человек. Они должны отгадать наиболее распространенные ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ.
Сначала многие зрители критиковали задумку за то, что в ней поощряются банальные ответы, а не оригинальность мышления. Но в интервью продюсер отметил, что в «Сто к одному» выигрывали те, кто разбирается в психологии массового сознания, а значит, это шоу для психологов.
Личная жизнь Александра Гуревича
Александр Гуревич живет в браке с Галиной Лерман, с которой познакомился во время учебы в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ). Они поженились в 1987 году.
Женщина после окончания МИСИ работала программистом. В 1991 году у пары родилась дочь Мария. По некоторым данным, после замужества супруга телеведущего посвятила себя семье и воспитанию наследницы.
Несмотря на известность, Гуревич не давал поводов для ревности, а в интервью называл себя однолюбом. Он не раз признавался в том, что ему повезло с женой, которая понимает и поддерживает его во всем. Она смирилась с постоянными съемками супруга, который от количества работы засыпал на ходу.
У Гуревича также сложились прекрасные отношения с тещей, о которых он рассказывал в интервью.
«Мне очень повезло с тещей. Она хороший, умный человек. Когда я не знаю чего-то, связанного, например, с литературой, могу обратиться к ней. Если с ходу не ответит, тут же полезет в книжку и все расскажет. Когда ей нравится то, что я сделал или сказал в передаче, она мне об этом говорит. И я понимаю, что сделал правильно. А бывает, скажу какую-нибудь фразу мимоходом и потом слышу: “Ты что, обалдел?!” Значит, не то ляпнул», – делился Александр.
Что касается дочери телеведущего, то она не стала идти по стопам отца. Мария ведет закрытый образ жизни и даже не делится фотографиями. Некоторые источники утверждали, что девушка окончила МГУ, после чего переехала в Лондон, чтобы связать жизнь с театром. Другие писали, что она живет в Москве и занимается продажей авторских картин и брошей.
«Машка у меня замечательна абсолютно всем. Когда видит заставку наших программ, когда яйцо выплывает, она орет и визжит: «Смотрите, папа! Папа!» С этой заставки начинаются и «Устами младенца», и «Сам себе режиссер», и «Своя игра», но для нее неважно, что за игра — все это «Папа!» – говорил Гуревич.
Куда пропал Александр Гуревич
В апреле 2022 года телеведущий объявил об уходе из программы «Сто к одному» после 26 лет работы. Он раскритиковал специальную военную операцию (СВО) и объяснил, что не может продолжать вести «развлекательное шоу». Мужчина заявил, что его теща, умершая два года назад, была родом из Одессы.
Ведущий писал в комментариях под выпусками, продолжавшими выходить на тот момент, упреки в сторону коллег с телеканала и из передачи. Гуревич предупредил поклонников, что ранее отснятые выпуски будут продолжать выходить, но он к ним отношения не имеет.
После ухода шоумена архивные выпуски шоу с его участием показывали до октября того же года. В этот период появились слухи о возможном закрытии проекта, однако продюсер ВГТРК Дмитрий Ашуров опроверг информацию.
На место Александра нашли нового ведущего. Им стал продюсер кино и телевидения Александр Акопов. Он занимал пост президента фонда «Академия российского телевидения» и работал над такими проектами, как «Бригада», «Бедная Настя» и «Моя прекрасная няня».
Оказалось, что Акопов и Гуревич учились в МИСИ и были давно знакомы. Они работали вместе над программой «Диалоги о животных» и другими проектами.
Продюсер «Сто к одному» Андрей Могирев в беседе с MSK1.RU объяснил выбор нового ведущего так.
«Александр Гуревич стал атмосферой этой телепередачи, и смотреть было приятно. Акопов хорошо взял планку, и телепередача не потеряла интереса. Он очень уважаемый человек, и его любят зрители. Написал много фильмов и сериалов как детства моего, так и современности», – высказался он.
Мнения поклонников и коллег о замене Александра Гуревича
Некоторые поклонники были удивлены, что ведущим стал Акопов – человек, который раньше ничего не вел. На эту тему высказался продюсер Иосиф Пригожин.
«Ну и что, что раньше ничего не вел? Да, телеведущий и продюсер (даже продюсер телевидения) – разные профессии. Но дело не в профессии, а в неких способностях. У каждого человека есть определенные таланты, которые могут как раз и раскрыться на новом попроще... Что-то дается совсем легко, что-то – сложнее. Но в целом никаких особых трудностей у меня лично не возникло. Думаю, не возникнет и у Александра Акопова», – поделился Пригожин, который был соведущим Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
Замену Гуревичу нашли и в шоу «Удивительные люди», где ведущим стал Артем Варгафтик. Зрители, которые присутствовали на съемках новых эфиров передачи, отмечали, что он внешне напоминает им Гуревича.
«Мы, зрители в студии, какое-то время были немного обескуражены, настолько он похож на Гуревича. Немного всклокоченные волосы, седая борода, очки, комплекция в целом... Ставку определенно делали в том числе и на внешность», — говорил источник StarHit.
Чем сейчас занимается Александр Гуревич
После ухода с телевидения Александр Гуревич ведет закрытый образ жизни и не появляется даже в соцсетях. Неизвестно, над чем он сейчас работает, и есть ли у него вообще проекты.
Даже когда он появлялся на телевидении после 2022 года, то это были архивные выпуски шоу.
Продюсер высказался о замене Гуревича и актуальности передачи «Сто к одному»
Продюсер и шоумен Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» рассказал, может ли программа оставаться популярной у зрителей даже после замены ведущего.
«Это был достаточно яркий персонаж в шоу. На нем было все завязано, безусловно. Данная замена влечет за собой новые тенденции. Человеку, который любит программу, в любом случае нужно привыкнуть. Потому что за такое количество времени к нему очень привыкли зрители», – поделился Сергей.
Дворцов предположил, что после смены ведущего у шоу могут упасть рейтинги. Часто бывает, и наоборот.
«Не нужно исключать, что новый ведущий может поднять рейтинги. Будут новые перспективы, но зрителю необходимо время, чтобы привыкнуть», – объяснил продюсер.
Сергей Дворцов заявил, что «Сто к одному» не теряет актуальность до сих пор.
«На сегодняшний день это одно из самых ярких рейтинговых шоу. Смотрит разная аудитория и даже молодежь. Но все зависит от выпусков, от тематики», – добавил он.
Продюсер подытожил, что решение о смене ведущего, возможно, было принято «к лучшему».