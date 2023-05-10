Сотрудники МЧС вскрыли дверь в квартиру и обнаружили мертвого актера Анатолия Елизарова

В квартире в Даниловском районе Москвы нашли мертвым 80-летнего актера Анатолия Елизарова. Чтобы попасть внутрь жилища, сотрудникам МЧС и полиции пришлось вскрыть дверь.

Родные актера забили тревогу 8 мая – Елизаров перестал выходить на связь, не открывал дверь. К месту проживания вызвали экстренные службы.

«С помощью МЧС и полиции была вскрыта дверь в квартиру на Серпуховском Валу, в одной из комнат которой было обнаружено тело 80-летнего мужчины», - сообщил источник. Его слова приводит ИА REGNUM.

В настоящий момент названа предварительная причина смерти – речь идет о сердечной недостаточности.

Напомним, Елизаров известен по работам в фильмах «Совсем прощай», «Айболит-66», «Мнимый больной».

Недавно сообщалось о смерти актера Александра Тютрюмова. Как рассказала близкая подруга Галина Бокашевская, перед смертью ему сделали операцию, но организм не выдержал. Внутри у Тютрюмова образовался камень, который не был удален вовремя.