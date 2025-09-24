«Собираются пожениться»: названа возможная дата свадьбы певца SHAMAN и Екатерины Мизулиной

Названа возможная дата свадьбы певца SHAMAN и главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По словам продюсера Сергея Дворцова, торжество может состояться в октябре.

Подробности узнало издание «Абзац».

Мизулину недавно заметили с помолвочным кольцом, что спровоцировало слухи о возможной свадьбе. Полгода назад пара рассекретила свои романтические отношения.

Дворцову известно, что возлюбленные планируют пожениться. Церемония, скорее всего, пройдет этой осенью, но будет закрытой от журналистов.

«Я точно знаю, что они собираются пожениться. Ходили слухи, что осенью. Но уже сентябрь. Возможно, бракосочетание состоится в октябре. Свадьба будет пышная, но закрытая», - поделился продюсер.

Дворцов не исключает, что насчет журналистов SHAMAN и Мизулина могут передумать.

1 сентября певец поздравил возлюбленную с днем рождения и отметил, что ее сложно удивить чем-либо. Артист подарил Мизулиной партию под названием «Мы».