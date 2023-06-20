112: Роман Костомаров отказался от работы с психологами

Фигурист Роман Костомаров продолжает проходить реабилитацию в больнице «Коммунарка». Несмотря на то, что некроз врачам удалось остановить у пациента еще несколько месяцев назад, восстановление после трех ампутаций, комы и инсульта проходит крайне медленно. Кроме того, что медикам необходимо нормализовать работу пораженных внутренних органов и подготовить протезы, нужно еще и следить за психологическим здоровьем спортсмена, которое оставляет желать лучшего.

По данным Телеграм-канала 112, полученным у осведомленных источников, Роман продолжает отказываться от работы с психологами. Весной у него было всего несколько сеансов, остальные он не захотел проводить, так как считает, что может справиться сам. Однако, как недавно сообщили СМИ, выходит пока не очень, так как у него произошел нервный срыв.

На данный момент Костомаров находится в отдельной палате, продолжает проходить реабилитацию и регулярно примеряет протезы. Пока их установить не могут, потому что у олимпийского чемпиона еще не зажили конечности после операций, а также его мышцы еще слишком слабые для бионики.

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