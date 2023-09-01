Сотни тысяч рублей: стало известно, сколько будет стоить обучение младшей дочери Андрея Аршавина

Обучение младшей дочери Андрея Аршавина обойдется родителям в 450 тысяч рублей, об этом сообщает Вокруг.тв.

Шестилетний ребенок от Алисы Казьминой Есения пойдет в первый класс уже в этом году. Девочка будет посещать частный колледж в самом центре Санкт-Петербурга. Журналисты отмечают, что стоимость обучения в элитном заведении начинается от 450 тысяч рублей в год.

Напомним, Алиса Казьмина и Андрей Аршавин были в браке с 2016 по 2019 год. Супруги расстались со скандалом из-за частых измен футболиста. При этом мать Казьминой рассказывала, что отец Есении уже четыре года не общался с дочерью, хотя и регулярно платит алименты.

Последние несколько лет Алиса Казьмина проходит лечение от сифилиса, которым, по словам женщины, заразила ее мать. Бывшая жена Андрея Аршавина не появляется в соцсетях и всячески скрывает ход лечения. Некоторые СМИ утверждали, что ее лечат в принудительном порядке.

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