Сотни тысяч на протезы и отсутствие технологий: мечтающему вернуться на лед Костомарову поставили вердикт

Роман Костомаров уже почти три месяца находится в реанимации больницы «Коммунарка». В последнее время его состояние стало улучшаться, и врачи начали разговоры о протезировании, именно поэтому в Сети активно обсуждается, как теперь фигурист будет выглядеть и сможет ли он с искусственными конечностями приступить к работе.

Сам спортсмен мечтает уже выбраться из больничных стен. В голосовом сообщении Илье Авербуху он сообщил, что вернется в «ледовую семью», как только его подлечат. Вот только этот процесс может занять довольно долгое время. Сейчас он заново учится глотать и сидеть, так что о коньках говорить еще очень рано.

Врач-терапевт Андрей Звонков рассказал, что протезы для рук для Романа будут изготавливаться гораздо сложнее, чем для ног, так как в них используются более сложные технологии. Необходимо, чтобы работали минимум три пальца - указательный, средний и большой. Они должны реагировать на импульсы и делать то, что желает человек. Для ног такое не требуется, поэтому подобные разработки для замены нижних конечностей отсутствуют.

Но главной проблемой Костомарова будет не столько подготовка протезов, сколько их обслуживание. Сами по себе они стоят несколько миллионов рублей, так еще и каждый ремонт, и чистка стоят по несколько сотен тысяч.

«Любая техника — особенно сложная — будет требовать обслуживания, ремонта, замены. А стоимость их существенная, минимум сотни тысяч рублей. Все не настолько радужно, как может показаться некоторым», - отметил специалист в беседе с изданием MSK1.RU.

К тому же, о возвращении на лед Роману мечтать еще рано, так как привыкнуть к протезам довольно непросто. Это может занять месяцы. Но когда он сможет ими управлять, для него станут легко доступны вождение машины, работа на компьютере, а также другие обычные действия для людей. Но для всего этого необходимо убедиться, что состояние Костомарова стабильно, а пока он все еще находится на препаратах.

«Роману нужно сперва полностью выздороветь. Когда это произойдет, тогда ему и подберут все протезы, которые нужно. А то уже начали писать о возможном возвращении Романа на лед… Но как можно об этом вообще думать? Давайте уже трезво оценивать ситуацию. Дай бог, чтобы некроз больше не повторился», - поделился врач.

Ранее стало известно, что спустя три месяца в реанимации Роман Костомаров вернулся в социальные сети.