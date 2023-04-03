Переживший три ампутации Роман Костомаров вернулся в социальные сети

46-летний титулованный фигурист Роман Костомаров на протяжении почти трех месяцев находится в реанимации больницы «Коммунарка». Он был госпитализирован с запущенной пневмонией, и практически сразу врачи подключили его к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, так как его состояние стремительно ухудшалось. Из-за долгого пребывания в бессознательном состоянии у него появились проблемы с кровообращением, и развился некроз, с которым пришлось бороться путем ампутации конечностей.

Чтобы остановить распространение гангрены, медики провели три хирургических вмешательства, в ходе которых спортсмен лишился стопы и пальцев на обеих руках. К счастью, последняя операция прошла успешно, и Роман медленно стал идти на поправку. На данный момент он находится в сознании и начинает постепенно процесс реабилитации – заново учится сидеть и глотать.

Также Костомаров уже стал общаться с близкими. Он разговаривает с супругой и родителям, а с друзьями связается посредством голосовых сообщений. На день рождения «ледовая семья» во главе с Ильей Авербухом записала видеопоздравление для фигуриста, но ответить он смог только недавно. Он сообщил, что ему уже лучше, и он обязательно вернется, как только его подлечат.

Теперь же, на удивление поклонников, олимпийский чемпион впервые за три месяца вернулся в социальные сети. Он зашел в свой аккаунт в Телеграм. В последний раз информация о посещении обновлялась 9 января – перед самой госпитализацией. Правда, ничего на странице фигурист писать не стал.

Ранее появилась информация, что Роман Костомаров заявил, что устал от больницы и уже сильно хочет домой. С каждым днем его состояние только улучшается, поэтому не исключено, что в скором времени его могут готовить к выписке и переводу в отделение реабилитации.