Сотни тысяч долларов: стало известно об африканском наследстве покойного Пьера Нарцисса

Друг певца Пьера Нарцисса рассказал, что у покойного есть африканское наследство, которое оценивается почти в $400 тысяч. Эта сумма включает гектары земли в Африке и дома. Об этом сообщается на сайте StarHit со ссылкой на приятеля артиста Флорана Саме.

Известно, что сейчас идет борьба за наследство Пьера. В программе «Прямой эфир» на канале «Россия 1» пытались посчитать всю сумму полностью. Но вдова артиста Валерия Калачева с этой задачей не справилась. Зато ответ дал друг певца Флоран Саме.

«Нельзя точно сказать, но примерно его состояние оценивается в 400 тысяч долларов. Все оно должно перейти детям, а сейчас принадлежит матери, которая и будет решать это», – подчеркнул Саме.

По утверждению источника, с матерью Нарцисса тяжело наладить контакт. По словам Калачевой, из-за матери Пьера три раза переносили похороны, так как она боялась, что тело сына предадут земле в России, а не в Камеруне. В результате прощание прошло в столице России, а потом гроб отправили в Камерун.

Пока никто сказать не может, что будет с наследством знаменитости. Но зрители в студии «Прямого эфира» высказали свое мнение, что дочь Пьера Каролина-Кристель должна получить то, что ей причитается от отца.

Кроме этого, у Пьера есть еще взрослый сын, о котором ранее ничего не слышали. По слухам, мать хочет сделать наследником его. На данный момент женщина лежит в больнице с травмой ноги, за ней ухаживают родственники.

Ранее вдова Пьера Нарцисса в годовщину его смерти призналась, что больше никогда не выйдет замуж.