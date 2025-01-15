«Сотая версия коронавируса»: Лена Ленина сообщила о болезни
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Лена Ленина рассказала, что заболела. Об этом она сообщила в соцсетях.
Писательница Лена Ленина рассказала о своей болезни. Знаменитость призналась, что не знает, чем именно она болеет.
«Приболела, простыла или сотая версия коронавируса. А вы берегите себя и пейте мой фирменный лечебно-витаминный чай, который, профилактически и при болезни, нужно пить каждый день», — рассказала она.
Ленина прикрепила к посту фотографию со змеей и рецепт фирменного чая. Знаменитость рассказала, что в съемках участвовала настоящая змея.
«Фотограф на съемке чаще визжала, чем щелкала. Натерпелись страху все! Особенно кролик, тоже привезенный для съемки, когда змея учуяла его в дальней части зала и реально полетела стрелой к его клетке», — написала она.
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