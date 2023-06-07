Состояние внука певицы Славы вызвало тревогу у врача

У внука певицы Славы обнаружили проблему со здоровьем. Состояние малыша вызвало тревогу у врачей.

Во время прохождения планового осмотра у ребенка выявили негативные показатели работы мышц. Тело Арсения постоянно находится в напряжении – это может вызывать у него дискомфорт.

«Наш врач-педиатр сказала, что у нас повышенный тонус мышцы», - поделилась 24-летняя мама Александра Морозова, дочь Славы.

Специалист рекомендовал две недели делать массаж. Родители дополнительно решили позаниматься аквааэробикой.

Они уже приступили к выполнению рекомендаций, сообщает «7Дней.ru». Морозова отметила, что все это «очень интересно».

7 июня стало известно, что Слава купила роскошную квартиру в Москве. Артистка в скором времени планирует заняться ремонтом.

Ранее она признавалась, что имеет квартиры не только в России, но и за границей. Так, известно о ее имуществе в Сочи и Австрии.