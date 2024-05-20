Состояние в 1,2 млрд долларов: раскрыта личность нового жениха внучки Софии Ротару

В мае внучка певицы Софии Ротару рассекретила новый роман. Она опубликовала фото с возлюбленным, ради которого бросила бизнесмена из списка Forbes Дениса Жданова. И, как оказалось, он тоже довольно богат. По данным Super, очередной любовный интерес звездной наследницы – сын американского миллиардера с состоянием 1,2 млрд долларов.

СМИ выяснили, что София влюбилась в 27-летнего Макса Лернера. У него довольно известные члены семьи. Так, дед является меценатом, основавшим в 1982 году MBNA Corporation. Однако много подробностей о жизни молодого человека неизвестно, так как он не публичный человек. Есть информация, что он окончил один из престижных университетов страны, после чего перебрался в Нью-Йорк.

Отметим, что София Евдокименко пока подробностей романа не раскрывает. Однако поклонники уже ждут объявления о свадьбе. К слову, с Ждановым она встречалась три года и, по слухам, готовилась к бракосочетанию. Однако многие фанаты девушки ее жениха не особо жаловали из-за сильной разницы в возрасте. Когда пара объявила об отношениях, внучке певицы было 18 лет, а бизнесмену 31 год.

Ранее Ксения Собчак похвалила выбор внучки Софии Ротару и назвала ее с новым бойфрендом «красивой парой».