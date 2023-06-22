«Состояние ужасное»: Диана Гурцкая перенесла вторую большую трагедию в жизни

Певица Диана Гурцкая после смерти мужа Петра Кучеренко находится в «ужасном» состоянии. До нее не могут дозвониться друзья, однако депрессии у артистки нет.

Подробности самочувствия артистки привела певица Алена Кравец, у которой много общих друзей с Гурцкой.

«Состояние у Дианочки ужасное… Конечно, ничего хорошего нет. Ей очень тяжело», - сказала она сайту mk.ru.

Кравец заявила, что у певицы есть «душевная боль», которая не пройдет ни за месяц, ни за два. Она вспомнила, что Гурцкая планировала «шумно» отметить предстоящее 45-летие, но после смерти близкого человека праздновать не будет.

Попутно Кравец заявила, что смерть мужа – «вторая большая трагедия в ее жизни».

«Когда она только начинала делать первые шаги в шоу-бизнесе, она потеряла маму…», - сказала артистка.

В настоящее время рядом с певицей находятся ее брат Роберт и сын.

Ранее родственник прокомментировал сообщения, будто Гурцкую отвезли в Абхазию с целью отвлечь от траурной обстановки. Он назвал данную информацию «глупостью».