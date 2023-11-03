Андрей Губин ответил на обвинения в краже песни «Мальчик-бродяга»

Певец Андрей Губин спустя много лет ответил на обвинения в краже композиции «Мальчик-бродяга». Продюсер и аранжировщик Сергей Конев в интервью рассказывал, что хит молодого артиста –копия его песни «Одинокий волк». Теперь Губин решил высказаться на эту тему. Об этом пишет Woman.ru.

По словам Сергея, отцу Губина понравилась его песня «Одинокий волк».

«Впоследствии Андрей сделал из нее песню ''Мальчик-бродяга''», — поделился Сергей.

При этом продюсер не стал подавать в суд на артиста и не требовал авторских прав. Несмотря на то, что конфликта между знаменитостями нет, Губин решил высказаться на эту тему. Он признался, что эта история его не обижает. Они с Сергеем познакомились очень давно, он показал свои песни, а Андрей – свои.

«Потом я у него немного позаимствовал из его ''Одинокого волка'', но не сильно. Я уже не помню точно его песню, мне его тот вариант больше нравился. У Сергея было более по-европейски, что ли, а у меня простонародно. У него более фирменно как-то выходило», — рассказал певец.

Когда эта история стала достоянием общественности исполнитель связался с Коневым и спросил, считает ли мужчина, что друг действительно «упер» его куплет. Но он ответил отрицательно.

«У нас не осталось напряженных отношений. Мы с ним иногда созваниваемся, делимся новостями, кто и как. Для меня до сих пор остается забавным, прошло столько лет, а все обсуждают эту песню. Но подобных совпадений в мире музыки много», — порассуждал Губин.

Ранее Андрей Губин ответил певице Акуле, обвинившей его в домогательствах.