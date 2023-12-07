«Состояние ухудшилось»: врач рассказала о здоровье Аллы Пугачевой

Врач Байрамукова объяснила проблемы со здоровьем Аллы Пугачевой, об этом пишет mk.ru. Накануне стало известно о том, что Пугачева почувствовала себя плохо во время шопинга на Кипре. Очевидец рассказал, что певица жаловалась на сильные боли в ногах. Якобы, Примадонна рассказала о постоянных отеках.

По словам врача-хирурга Мадины Байрамуковой, осложнения могли наступить из-за регулярных пластических операций Пугачевой. Она вспомнила о том, что недавно была информация об ухудшении состояния Пугачевой после круговой подтяжки лица.

«Примадонна находится в группе риска по многим показателям. Во-первых, у нее не вполне хорошее здоровье, есть наличие серьезных хронических заболеваний. Во-вторых, серьезный возраст. Алле Борисовне, как известно, 74 года. В-третьих – многочисленные ранее перенесенные операции», - объяснила врач.

Врач порекомендовала Пугачевой снизить стресс и сократить количество переездов. Но главное - перестать делать пластические операции.

«Не исключаю, что ее состояние ухудшилось и из-за наркоза. Многие забывают о его негативном влиянии: это и риск тромбообразования, и гипоксия головного мозга, которая зачастую приводит к нарушениям координации движения и памяти», - рассказала Байрамукова.

Ранее мы писали о том, что певец Филипп Киркоров коллекционирует картины с изображением Аллы Пугачевой.