Состояние ухудшилось: попавшей в ДТП Ладе Дэнс провели вторую операцию по сшиванию порезов на лице

Певице Ладе Дэнс, находящейся в больнице после серьезного ДТП, стало хуже после проведения операции. Об этом рассказал ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, сейчас с артисткой невозможно связаться из-за резкого ухудшения ее самочувствия.

Отметим, что еще вчера, 7 августа, появлялась информация, что вокалистке уже лучше. Однако после этого ситуация резко изменилась. Медики провели второе хирургическое вмешательство по сшиванию порезов на лице пациентки, и оно негативно сказалось на ее состоянии.

«Ночью сделали вторую операция на лице, чтобы скрыть разрывы и имеющиеся порезы. Я уже экстренно прилетел в Москву с отдыха, решать вопросы. Сейчас есть реальная проблема с ее здоровьем», - цитирует слова Пудовкина издание Woman.ru.

К слову, Лада пока не может выйти на связь с поклонниками, так как врачи запрещают ей разговаривать и пользоваться телефоном, чтобы минимизировать стрессовые ситуации. Именно поэтому о ходе лечения певицы СМИ сообщает только ее директор.

Напомним, что в аварию Дэнс попала в первых числах августа, возвращаясь с корпоратива на такси. Вместе с ней в салоне находилась ее близкая подруга, которая сейчас тоже лежит в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс будет требовать с транспортной компании 12 миллионов рублей.