Будет иск: Лада Дэнс требует от транспортной компании 12 млн после двух операций на лице в результате ДТП

Певица Лада Дэнс наняла адвоката, чтобы взыскать с транспортной компании 12 млн рублей после ДТП. Защитник уже подготовил исковое заявление, в скором времени оно будет направлено в суд.

Подробности сообщает Газета.Ru со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Пудовкина.

Ответчиком по делу будет транспортная компания. С нее певица планирует взыскать указанную сумму.

В иске говорится, что в момент ДТП «водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности». Были зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Экспертиза подтвердила эти факты, указал Пудовкин.

Пока сумма иска предварительная.

Также директор Дэнс сообщил о проведении у певицы второй операции на лице этой ночью. Она сделана, чтобы «оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы».

Напомним, авария с участием Дэнс произошла 5 августа. Певица ехала в машине такси. Водитель не увидел стоящую после аварии машину и въехал в нее. Пострадали четыре человека. Дэнс госпитализировали на вертолете. 8 августа стало известно, что ее состояние ухудшилось.