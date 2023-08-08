Будет иск: Лада Дэнс требует от транспортной компании 12 млн после двух операций на лице в результате ДТП
Адвокат Лады Дэнс подготовил иск о взыскании 12 млн после ДТП и операций на лице.
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Певица Лада Дэнс наняла адвоката, чтобы взыскать с транспортной компании 12 млн рублей после ДТП. Защитник уже подготовил исковое заявление, в скором времени оно будет направлено в суд.
Подробности сообщает Газета.Ru со ссылкой на концертного директора артистки Сергея Пудовкина.
Ответчиком по делу будет транспортная компания. С нее певица планирует взыскать указанную сумму.
В иске говорится, что в момент ДТП «водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности». Были зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров. Экспертиза подтвердила эти факты, указал Пудовкин.
Пока сумма иска предварительная.
Также директор Дэнс сообщил о проведении у певицы второй операции на лице этой ночью. Она сделана, чтобы «оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы».
Напомним, авария с участием Дэнс произошла 5 августа. Певица ехала в машине такси. Водитель не увидел стоящую после аварии машину и въехал в нее. Пострадали четыре человека. Дэнс госпитализировали на вертолете. 8 августа стало известно, что ее состояние ухудшилось.