«Состояние тяжелое»: Григорий Лепс попал в больницу после концерта во Владивостоке

Григорий Лепс госпитализирован в больницу с тяжелым отравлением после концерта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

19 октября Григорий Лепс дал скандальный концерт во Владивостоке. Было видно, что артист находился на сцене в неадекватном состоянии — он курил, целовался с охраной, а часть песен за него пел зал. Выяснилось, что сразу после концерта музыканта увезли в больницу.

Как сообщают журналисты, о госпитализации Лепса знает только самый узкий круг. Источники говорят, что артист находится в больнице с серьезным отравлением. Его состояние оценивают как тяжелое. При этом из-за здоровья Лепса могут отменить не только ближайший концерт в Казани, но и весь тур по России.

