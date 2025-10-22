Григорий Лепс стал соучредителем ресторанного бизнеса с убытком в 40 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

В октябре 2025 года Григорий Лепс стал соучредителем ООО «ЛОФТ ГРУПП». Известно, что организация выполняет деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Однако дела у компании, 80% которой теперь владеет певец, идут не очень хорошо. Согласно открытым данным, за 2024 год доходы организации составили 1,9 миллиона рублей, тогда как чистая прибыль ушла в минус на 40 миллионов рублей.

Добавим, что Григорий Лепс также является соучредителем еще восьми организаций — ресторанов, турфирмы, кейтеринга, магазинов по продаже очков и ювелирных изделий.

