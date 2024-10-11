«Состояние тяжелое»: 89-летнему актеру Василию Ливанову стало хуже в реанимации

Состояние народного артиста РСФСР Василия Ливанова продолжает ухудшаться. В настоящее время он находится в реанимации отделения неврологии НИИ имени Склифосовского.

Как сообщили РИА Новости в медицинском учреждении, состояние 89-летнего исполнителя роли Шерлока Холмса оценивается как тяжелое.

«Ливанов Василий Борисович. Реанимация. Неврология. Состояние тяжелое», - рассказали в больнице.

При этом еще 8 октября медики сообщали, что актер находится в состоянии средней тяжести.

В 2024 году здоровье Ливанова значительно ухудшилось. Ему трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.

Напомним, 1 октября появилась информация о госпитализации актера. Ранее медики провели срочную операцию и удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

Сообщалось также, что Ливанову диагностировали уже третий по счету инсульт. После госпитализации актер приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако потом ситуация ухудшилась.