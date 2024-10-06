Приходил в сознание и самостоятельно дышал: что известно о состоянии 89-летнего Василия Ливанова

Народному артисту РСФСР Василию Ливанову диагностировали уже третий по счету инсульт. Сейчас он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, после госпитализации актер приходил в сознание и самостоятельно дышал, однако потом ситуация ухудшилась.

Известно, что ранее медики провели срочную операцию и удалили тромб, который представлял смертельную опасность.

Как отмечает канал, в 2024 году состояние здоровья 89-летнего Ливанова значительно ухудшилось. Ему трижды потребовалась экстренная помощь врачей из-за высокого давления и проблем с сердцем.

Напомним, 1 октября появилась информация о госпитализации Василия Ливанова. В настоящее время легендарный актер находится в отделении неврологии НИИ имени Н.В. Склифосовского.

Ранее жена актера Елена Ливанова отреагировала на появившиеся слухи о том, что у него остановилось сердце во время операции. Женщина сказала, что Ливанов сам прокомментирует состояние своего здоровья, если посчитает нужным.