Состояние Татьяны Бакальчук резко сократилось с 7,9 млрд до 4,1 млрд долларов. Об этом сообщает StarHit.

Аналитики из западных изданий выяснили, что после объединения Wildberries с компанией Russ Outdoor, Татьяна Бакальчук потеряла 3,8 млрд долларов. Якобы, это произошло из-за того, что часть акций перешли в руки новых совладельцев.

«Самая богатая женщина России фактически отдала 35% акций своей компании при сделке с Russ. Ее чистая стоимость снизилась до $ 4,1 млрд с $ 7,9 млрд», — рассказал источник.

При этом Бакальчук все равно остается самой богатой женщиной в России.

Напомним, 18 сентября на офис компании было совершено вооруженное нападение. Муж Бакальчук в сопровождении охранников попытался ворваться в офисы, произошла перестрелка. В результате нападения двое охранников бизнес-центра погибли, возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее мы писали о том, что Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после нападения на офис.