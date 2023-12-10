Состояние суперконтроля: как Айза спасала жизнь наркозависимому Гуфу

Блогер Айза Долматова рассказала подробности отношений с бывшими мужьями. Она призналась, что не может полностью их исключить из своей жизни из-за совместных детей. Бизнесвумен вспомнила, как боролась за психологическое состояние первого супруга — рэпера Гуфа.

Айза призналась: за более чем 10 лет отношений она никогда не видела таких срывов. По ее словам, подобное случалось с Гуфом в подростковом возрасте. Когда они были вместе, блогер сняла мужа с наркологического учета и учета в психдиспансере, чтобы он получил права. Она уверяет, что все проходило официально.

Блогер вспомнила первый публичный срыв бывшего мужа в Таиланде. В тот момент их общий сын Сэм был рядом с папой, а Айза — на другом конце света. Ей было очень страшно, но ребенка удалось вывезти в Москву. Мальчик еще долго, говорит она, отходил от увиденного.

За последний год, по словам звезды, у Алексея (настоящее имя рэпера) было много таких срывов. Он плакал, кричал, звонил ей и сыну, утверждая, что умирает. Долматова была с ним, его сестрой и врачами круглосуточно на телефоне.

«Это было состояние суперконтроля, когда ты уже не чистишь зубы, не ешь, ничего не делаешь, только сидишь с телефоном в руках, пытаешься спасти его жизнь и чувствуешь свое абсолютное слабоумие в этом безумии», — объяснила она в «Тревожном подкасте».

Блогер уверяет: причина состояния Гуфа — запрещенные вещества. Ему показан полный отказ от алкоголя и наркотиков, но эти рекомендации рэпер не соблюдает. В последнее время Айза признается, что уже не лезет в жизнь бывшего мужа и наблюдает за тем, «как он сходит с ума» со стороны.

«Либо моя работа с психотерапевтом помогла — меня как будто отпустило, и я разрешила ему самому спасать себя», — объяснила она.

Напомним, ранее Айза говорила о том, что собирается лишить Гуфа родительских прав, как и его бывшая жена Юлия Королева.