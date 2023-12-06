Останавливаться в своих странных поступках не собирается: Айза намерена лишить Гуфа родительских прав

Блогер Айза-Лилуна Ай поделилась подробностями личной жизни. Оказалось, что бывшая супруга рэпера Гуфа намерена лишить его родительских прав вслед за другой его экс-супругой Юлией Королевой.

Знаменитость рассказала о своем желании в личном Telegram-канале Feel good with Aiza. По словам Айзы, мысль о лишении 44-летнего рэпера родительских прав на общего сына Сэма пришла уже давно. А сейчас настала пора довести ее до логического завершения. Кроме того, это необходимо из-за психологического состояния 13-летнего мальчика, на котором могли отразиться последние выходки звездного отца.

«Думаю, что и мне стоит лишить Гуфа родительских прав. С таким рвением к «жизни», боюсь, что Сэм ему еще должен будет», — написала блогер.

В ближайшее время Айза намерена вернуться в Москву, чтобы заняться этим вопросом. Бывшая супруга рэпера уверена, что он не остановится в своих странных поступках.

Ранее сообщалось, что экс-супруга музыканта Юлия Королева по возвращении из Таиланда, где сейчас находится с ребенком, намерена подать в суд, чтобы лишить его родительских прав. Женщина решилась на этот шаг после того, как Гуф пытался взять штурмом ее особняк.