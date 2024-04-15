«Состояние стабильно»: Юрия Куклачева оставили в реанимации после операции

Врачи решили оставить народного артиста РСФСР Юрия Куклачева в реанимации после операции на сердце. В настоящее время состояние дрессировщика оценивается как стабильное. Об этом РИА Новости рассказала представитель основателя Театра кошек в Москве Ольга Кардокене.

По словам представителя Юрия Куклачева, такое решение было принято в связи с активностью артиста. Так, в первый же день после операции он звонил сыну Дмитрию и давал рекомендации по спектаклям. Врачи считают, что проявляемая дрессировщиком активность в обычной палате может помешать его восстановлению после перенесенного инфаркта.

«Врачи приняли решение оставить Юрия Дмитриевича в палате реанимации по причине его активности. Сейчас народному артисту нужен покой, а в палате терапии он, скорее всего, этот режим соблюдать перестанет. Состояние Куклачева стабильно», — сказала Ольга Кардокене.

Напомним, 12 апреля Юрию Куклачеву исполнилось 75 лет. В тот день артист цирка проводил юбилейный концерт «Самый добрый клоун: жемчужная нить жизни» в «Вегас Сити Холле» в Москве. Вырученные средства собирались направить на помощь семьям пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Однако во время выступления в своем эстрадно-цирковом шоу Юрий Куклачев почувствовал себя плохо. Врачи оказали артисту первую помощь и увезли в больницу. У дрессировщика диагностировали обширный инфаркт, была проведена трехчасовая операция.

Несмотря на госпитализацию Юрия Куклачева, запланированные на 13 и 14 апреля в «Вегас Сити Холле» благотворительные концерты, приуроченное к 75-летию артиста, состоялись, но без участия самого дрессировщика. На сцене выступали его дети.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Куклачев обратился в Росгвардию с просьбой обеспечить охрану на его юбилейных шоу.