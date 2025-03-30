Неизвестный фанат: кто мог отравить впавшего в кому рэпера Пашу Техника

Впавшего в кому в Таиланде рэп-артиста Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев) мог отравить неизвестный фанат. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщили друзья музыканта, неизвестный фанат предложил ему попробовать запрещенное вещество. После этого Павел сразу же отправился в больницу.

Компания, в которой проводил время Техник, не сразу обратилась к врачам. Сначала 40-летнего рэпера пытались прокапать дома и делали непрямой массаж сердца. Скорую помощь они вызвали только, когда артисту стало совсем плохо.

Загадочный фанат после этого сразу же покинул Таиланд.

Музыканта не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Он подключен к аппарату ЭКМО и находится в коме в больнице на Пхукете. У него выявили сразу несколько критических проблем: пневмонию, сепсис, полиорганную недостаточность, острый респираторный дистресс-синдром.

Ранее лечащий врач звезды заявил о высоком риске летального исхода. Родных Павла попросили срочно приехать к нему в больницу.