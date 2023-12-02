Состояние режиссера Александра Митты ухудшилось в больнице

Состояние режиссера Александра Митты ухудшается. 90-летнего народного артиста перевели из отделения неврологии в реанимацию.

Как сообщает Telegram-канал 112 со ссылкой на собственный источник, у режиссера возникли осложнения в ходе лечения — у него развилась пневмония. Ситуацию ухудшает тяжелый хронический недуг.

13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Ранее у него также выявили пневмонию, Митта жаловался на повышенную температуру и затрудненное дыхание.

По последним данным, медики регулярно ставят режиссеру капельницы с антибиотиками, и он постоянно спит.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был Михаил Ромм. Среди наиболее известных картин режиссера: «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда!» и первый советский блокбастер «Экипаж».