«Постоянно спит»: режиссеру Александру Митте становится хуже из-за застойной пневмонии

Знаменитому режиссеру Александру Митте становится хуже. У 90-летнего народного артиста развилась застойная пневмония. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, у Александра Наумовича воспалительный процесс, который развивается у больных с недостаточностью кровообращения. Медики наблюдают за пациентом, который на данный момент находится в неврологическом отделении.

«Ему регулярно ставят капельницы с антибиотиками, и он постоянно спит», – отмечается в сообщении.

Напомним, что 13 ноября у режиссера диагностировали повторный инсульт. Ранее у него также выявили пневмонию, Митта жаловался на повышенную температуру и затрудненное дыхание.

Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), где его наставником был Михаил Ромм. Среди наиболее известных картин режиссера: «Друг мой, Колька», «Звонят, откройте дверь», «Гори, гори, моя звезда!» и первый советский блокбастер «Экипаж».

Ранее мы писали о том, что 75-летней Людмиле Поргиной провели срочную операцию по удалению опухоли. В начале осени у артистки начались боли в левой части живота. Несмотря на это, она два месяца не обращалась за помощью к врачам. Когда Поргина все же попала на прием к специалисту, то у нее была выявлена опухоль ободочной кишки.