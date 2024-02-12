Дошел до квартиры, превозмогая боль: вскрылись подробности госпитализации упавшего на прогулке Петросяна

Стали известны некоторые подробности госпитализации юмориста Евгения Петросяна, который упал на прогулке 11 февраля. Артист эстрады дошел до квартиры, несмотря на боль, и попросил помощницу вызвать врачей.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Неудачно упав, юморист сломал предплечье. С болью он добрался до квартиры, а оттуда был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Его жена в свою очередь никому не отвечает на сообщения и звонки. Источники рассказали изданию, что «Таня (Брухунова – прим.) не с ним».

Пока неизвестно, как долго Петросяну придется оставаться в больнице. Его выступления не отменены.

Ранее юморист отреагировал на новость о госпитализации фразой «все штатно». Никаких комментариев относительно своего состояния он не давал.