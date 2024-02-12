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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 февраля 2024, 21:05
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Дошел до квартиры, превозмогая боль: вскрылись подробности госпитализации упавшего на прогулке Петросяна

МК: Петросян после падения дошел до квартиры и попросил помощницу вызвать врачей.
Дошел до квартиры, превозмогая боль: вскрылись подробности госпитализации упавшего на прогулке Петросяна

© Lomohov Anatoly/East News

Стали известны некоторые подробности госпитализации юмориста Евгения Петросяна, который упал на прогулке 11 февраля. Артист эстрады дошел до квартиры, несмотря на боль, и попросил помощницу вызвать врачей.

Об этом сообщил сайт mk.ru.

Неудачно упав, юморист сломал предплечье. С болью он добрался до квартиры, а оттуда был госпитализирован в Боткинскую больницу.

Его жена в свою очередь никому не отвечает на сообщения и звонки. Источники рассказали изданию, что «Таня (Брухунова – прим.) не с ним».

Пока неизвестно, как долго Петросяну придется оставаться в больнице. Его выступления не отменены.

Ранее юморист отреагировал на новость о госпитализации фразой «все штатно». Никаких комментариев относительно своего состояния он не давал.

Источник фото:Lomohov Anatoly/East News
Источник:mk.ru
Автор:Лилия Караева
Теги:
Евгений Петросян
госпитализация
подробности