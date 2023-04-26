«Состояние — гадкое»: после ухода с ТВ Дмитрий Нагиев прервал молчание и заговорил о депрессии

В последнее время все внимание публики приковано к Дмитрию Нагиеву. Когда-то мужчина являлся неотъемлемой частью федерального канала, однако уже больше года он не появлялся в эфире и на различных мероприятиях. Подобный поступок телеведущий объяснил желанием уйти в творческий отпуск. Однако не все поверили словам Дмитрия. Спустя время Нагиев дал интервью изданию «Men Today» и заговорил о сложившейся ситуации.

Телеведущий старается по-философски относиться ко всем трудностям, вот почему он вспомнил те годы, когда ему приходилось сидеть без работы. По словам Нагиева, важно научиться ждать и верить, что лучшие времена не за горами.

«Если у кого-то работа лучше, чем твоя, то он просто на сегодняшний день лучше тебя», — цитирует Woman.ru слова мужчины из интервью.

Кроме того, обмолвился Дмитрий и о депрессии. Телеведущий заявил: подобное состояние ему знакомо, однако, несмотря на невзгоды, он всегда старается наслаждаться жизнью.

«Любое депрессивное состояние — гадкое. Я это знаю. Если предупрежден, то вооружен», — резюмировал Нагиев.

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