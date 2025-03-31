Состояние близко к крайней степени тяжести: у Паши Техника поражены легкие почти на 100%

Скандальный рэп-исполнитель Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, впал в кому в Таиланде и его состояние продолжает ухудшаться с каждым днем. Легкие 40-летнего музыканта поражены почти на 100%.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно: Новости», состояние Паши близко к крайней степени тяжести, и прогноз «не очень благоприятный».

У рэпера развилась пневмония на бактериальной почве, однако точную причину такого состояния пока установить не удалось. Также у него выявили полиорганную недостаточность и септический шок. До сих пор Техник жив благодаря поддержке ИВЛ и ЭКМО.

Бывшая жена рэпера Ева Карицкая предположила, что такое тяжелое состояние могло возникнуть из-за лечения «не теми» антибиотиками.

Напомним, Пашу Техника не могут перевезти в Россию из-за критического состояния. Артист находится в коме в больнице на Пхукете. Предварительно, его состояние ухудшилось после употребления неизвестного вещества.

Ранее близкий друг музыканта Лука Сафронов заявил, что трагедия с Пашей Техником произошла из-за окружения, которое мешало ему полноценно пройти программу оздоровления.