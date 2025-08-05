«Он к ней прикипел»: Иван Краско попал в больницу после отъезда молодой сиделки

У госпитализированного в реанимацию актера Ивана Краско появилась новая муза — 30-летняя сиделка Дарья. Об этом рассказал директор знаменитости Вячеслав Смородинов.

Как пояснил Смородинов, девушка официально работает у Краско на должности сиделки и помощницы.

«Даша уже не первый год рядом с ним, он к ней прикипел. Она даже забирала его к себе домой пожить», — приводит его слова Kp.ru.

Недавно девушка уехала в отпуск. Иван Иванович, объясняет Вячеслав, из-за этого последний раз жил на даче, где за ним присматривали сыновья Иван и Федор.

При этом состояние звезды ухудшилось, как только сиделка уехала в отпуск. По словам директора Краско, на артиста «до сих пор так действуют женщины».

Недавно Вячеслав Смородинов раскрыл подробности состояния госпитализированного Краско. Он отметил, что артист не может ходить и почти не видит и не слышит. Помимо перенесенных инсультов и инфаркта, у него обнаружили рак.